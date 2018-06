Mariana Vargem no 21.º lugar na Ucrânia

Mariana Vargem voltou no passado sábado a representar Portugal na Taça da Europa de Triatlo.

A jovem atleta competiu no escalão de elite, naquela que foi uma competição que teve como palco a cidade de Dnipro, na Ucrânia.

Ainda no escalão de cadetes a atleta madeirense lutou com algumas das melhores atletas da Europa do escalão principal, e acabou por ter uma prestação regular, onde veio a terminar a prova, na distância sprint (750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida), no 21.º lugar da geral, entre as 27 inscritas, com o tempo final de 1:05,27 horas.

Mariana Vargem não foi feliz no segmento de natação o que a fez perder ‘preciosas’ posições na tabela classificativa, e tendo ficado afastada do grupo da frente para completar a prova de ciclismo e corrida. Mesmo assim a triatleta insular ainda conseguiu recuperar algumas posições, mas não iria além do 21.º posto final. Na prova de elite feminina referência para a medalha de prata da portuguesa Andreia Ferrum, que ficou a apenas 19 segundos da grande vencedora a ucraniana Yuliya Yelistratova.