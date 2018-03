Mariana Vargem foi 14.ª na Taça da Europa

A madeirense Mariana Vargem classificou-se na 14.ª posição na Taça da Europa Júnior de Triatlo, que se disputou ontem na Quarteira, no Algarve.

A triatleta do Ludens Clube de Machico, alinhando pela selecção portuguesa, realizou o tempo total de 1 hora, 8 minutos e 33 segundos, um resultado razoável.

Mariana Vargem atrasou-se na parte final do segmento de natação, não conseguindo posicionar-se no segundo grupo no segmento de ciclismo, que seria aquele que lhe permitiria chegar a uma classificação dentro do top 10.

A triatleta madeirense ficou entre o segundo e o terceiro grupo, na companhia de poucas atletas, acabando por perdendo tempo não só para as seis atletas da liderança , mas também para o numeroso segundo grupo. No início do segmento de corrida, a atleta madeirense, ainda do escalão cadete, encontrava-se próxima da 30.ª posição, encetando então uma excelente recuperação nos últimos 15 quilómetros. Mariana Vargem viria a recuperar aproximadamente 15 lugares, até ao 14.º posto final, melhorando assim a sua classificação do ano passado, na sua estreia, onde havia se classificado no 19.º lugar.