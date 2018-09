Mariana Vargem faz história no próximo sábado, ao tornar-se na primeira madeirense a participar num Campeonato do Mundo de Triatlo. A jovem triatleta do Ludens da Machico está integrada na selecção nacional portuguesa que está a disputar aquela importante competição que decorre em Queensland, na Austrália.

Mariana Vargem vai competir na grande final do Campeonato do Mundo de Juniores,...