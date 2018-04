Maria Tomé encerra Mundial de Pentatlo

A pentatleta do Ludens Clube de Machico, Maria Tomé, encerrou, no passado sábado a sua participação no Campeonato do Mundo sub-19 competindo na prova de estafetas mistas (1 mulher/1 homem), fazendo equipa com Hugo Morais, seu colega da selecção nacional, ao terminar na 18.ª posição.

A equipa portuguesa alcançou um resultado aquém do esperado na prova inicial de esgrima, recuperando depois algumas posições e melhorando a sua pontuação nas provas de natação e no combinado de tiro e corrida, mas acabou por ser insuficiente para poder entrar no top-10.

De referir que na prova individual a atleta do clube madeirense veio a ser a melhor atleta lusa, mas não conseguiu garantir um lugar na tão desejada final.