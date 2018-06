Maria Tomé alcança bronze na Bulgária

A madeirense Maria Tomé registou, no passado fim-de-semana o seu melhor resultado em provas internacionais de pentatlo, ao conquistar a medalha de bronze no ‘Memorial Hristo Chechev’, competição de nível 3 e pontuável para a qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude.

Em Sofia, na Bulgária, a atleta do Ludens Clube Machico, em representação da selecção lusa de sub-19 iniciou prova com uma boa pontuação na esgrima, com 178 pontos para depois, no segmento de natação, na distância de 200 metros livres, realizar o tempo de 2.18,39 minutos o que lhe permitiu somar um total de 274 pontos.

Já na derradeira prova, de Laserun (combinado de corrida e tiro) a jovem atleta rubricou uma grande recuperação. Partindo da 17.ª posição, Maria Tomé realizando uma prova excepcional, que lhe permitiu subir até ao terceiro lugar absoluto, com o tempo final 12.51,71 minutos, o melhor tempo entre todas as participantes, e que se traduziu num total de 529 pontos.

Nas contas finais a atleta do Ludens totalizou 981 pontos, menos 16 pontos que a chinesa Chen Yu Hsuan que ficou na segunda posição, enquanto a grande vencedora seria a atleta da casa, Zomitsa Stoilova com 1029 pontos.

Com este prestação Maria Tomé alcançou importantes 33 pontos para o ranking mundial, que a deverão colocar próximo das 30 primeiras atletas, passando a somar 57 pontos e colocando Portugal como um dos países que irão disputar as últimas vagas de apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude, que se realizam em Outubro em Buenos Aires. De referir que a atleta volta à competição já este fim-de-semana no Europeu de sub-19 que terá lugar na Polónia.