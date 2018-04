Maria Spínola brilha na esgrima portuguesa

Foi com muito esforço, dedicação e persistência, que a jovem madeirense, Maria Spínola conquistou no passado fim-de-semana, na Amadora, o título de vice-campeão nacional de esgrima no escalão de juniores.

Numa caminhada longa, desde o escalão infantil, onde amealhou três medalhas de bronze, a atleta do CDR Santanense conseguiu finalmente atingir uma grande final num campeonato nacional em florete. Depois de quatro triunfos e apenas dois desaires na fase de poule a jovem atiradora conseguiu passar isenta para a fase final, no quadro das 16 melhores. A partir daqui e com os triunfos diante de Luísa Mendes (SCP) por 15-9, de Carolina Oliveira (EDV), por 15-12 e frente a Marta Carvalho (GCP), Maria Spínola viria atingir a grande final. Já diante de Constança Dimas (GCP), a atleta insular deu luta até aos últimos pontos mas veio a perder por 15-10, o que lhe valeu a brilhante medalha de prata.

Quanto a restantes comitiva madeirense, em prova, Teresa Afonseca, Cláudia Gomes e Érica Nascimento, todas do CDR Santanense, viriam a terminar em 16.º, 18.º e 19.º lugares respectivamente.

Em florete masculinos a Madeira esteve representada pelos atletas do CD 1.º de Maio, com Diogo Gouveia, a ser o 24.º classificado, enquanto Miguel Nóbrega e Mateus Nóbrega terminaram no 33.º e 38.º lugares respectivamente.

No que diz respeito à prova colectiva, o trio do Santanense esteve em evidência ao atingir as meias-finais tendo perdido diante do GCP por 45-30. Na atribuição do terceiro e quarto lugar as insulares somaram novo desaire, diante AEJG, por 43-37 terminando assim no quarto lugar. Quanto a equipa do clube do Palheiro Ferreiro concluíram a competição no nono lugar da geral.