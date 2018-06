Maria Leal vem cantar ‘hit’ de Verão ao Reguilha Bar

Depois de Maria Leal ter lançado o seu novo tema ‘O Verão é Nosso’, começaram a circular nas redes sociais ‘memes’ e vídeos que ‘culpavam’ a artista pelo facto de o sol nunca mais aparecer. O certo é que com o início do Verão, o sol tem resistido em brilhar e Maria Leal continua a ser a ‘principal suspeita’. Mesmo assim, há quem ‘arrisque’ em convidar a artista para dar a conhecer o seu novo tema ‘polémico’. É o caso de Carlos Dantas, sócio-gerente do Reguilha Bar, que traz Maria Leal à Madeira, no dia 8 de Julho, onde irá dar um ‘showcase’.

Ao DIÁRIO disse que esta é uma forma de promover o bar, situado no Caniço, e acredita que muitas pessoas irão de propósito ver ao vivo e a cores uma das cantoras mais polémicas de sempre, seja pela forma desafinada como canta, seja pelos seus passos de dança muito ‘sui generis’.

“O Jaimão já esteve no Reguilha Bar e contactou-me para anunciar que tinha um ‘single’ em conjunto com a Maria Leal. Como sei que esta é uma cantora polémica que, por sua vez, enche os recintos, achei que devia trazê-la à Madeira, sendo esta uma forma de promover o bar”, disse.

Carlos Dantas revelou que, ao longo destes dias, o DJ que costuma estar na cabina de som daquele espaço de diversão tem anunciado que Maria Leal irá estar no Reguilhar Bar e as pessoas têm manifestado a sua opinião sobre a vinda da artista à Região. Umas a favor, outras contra.

“As pessoas reagem das mais diversas formas. Umas estão a favor, porque querem ver a artista ao vivo a cores e comprovar tudo aquilo que está à vista e outras estão contra, colocando em causa os seus dotes vocais. Mas o certo é que estes que criticam são os primeiros a chegar ao bar”, disse, acrescentando que “gostemos ou não”, tem a certeza de que o recinto irá estar “abarrotado de gente”.

Maria Leal, que já esteve na Madeira, deu-se a conhecer ao público, em 2016, no ‘Você na TV’, apresentado por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, onde lançou o famoso tema ‘Dialectos de Ternura’. E foi o vídeo da sua participação no programa da TVI que a tornou num fenómeno da Internet, arrecadando mais de 3 milhões visualizações no Youtube em menos de um ano, sendo também o mais visto pelos portugueses nesse mesmo ano.

Tudo começou após uma pequena participação no ‘reality show’ da TVI ‘A Quinta’ para terminar uma relação. O produtor musical José Ricardo convidou-a para a realização de um projecto, que mais tarde ganhou a forma de um curto CD com o título ‘A Força de um Sonho’. Com o sucesso do ‘single’, a cantora foca-se na indústria musical, fazendo inúmeros espectáculos em discotecas do norte ao sul de Portugal e nos principais destinos europeus dos emigrantes portugueses, como França, Luxemburgo, Suíça e Inglaterra. Na sua agenda, estão também concertos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Outro projecto discográfico da cantora, que conta com 12 temas, inclui os singles ‘DJ Aumenta o Som’, ‘Ladies Night’, ‘Sunset’ e ‘Obrigado’, sendo que este último foi criado pessoalmente pela cantora com o objectivo de agradecer aos fãs por todo o apoio.

Depois de tudo isto e após algum período sem gravar, eis que a cantora, em parceria com Jaimão, reaparece com um ‘hit de Verão’. O tema ‘O Verão é Nosso’ foi escrito por Sérgio Ventura com produção de Jaimão e da própria Maria Leal. Dois dias depois da estreia, já possuía 179 mil visualizações e estava no 1.º lugar dos vídeos do YouTube mais vistos do dia em Portugal. Em duas semanas e meia, o ‘videoclip’ atingiu a marca de um milhão de visualizações.

A música tem dado que falar nas redes sociais. O certo é que, mais uma vez, as pessoas consideram que esta não é a praia’ de Maria Leal.