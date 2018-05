Marcos Freitas nos oito melhores em Hong Kong

O olímpico madeirense Marcos Freitas despediu-se ontem do Open de Hong Kong, prova do Circuito Profissional da Federação Internacional da Ténis de Mesa, ao ser eliminado nos quartos-de-final frente ao coreano Lim Jonghoon, actual número 39.º do Ranking Mundial.

Num primeiro duelo entre os dois, em termos de provas do circuito mundial, o n.º 15 da hierarquia mundial, Marcos Freitas não foi feliz tendo perdido por 4-2. Depois de uma má entrada, onde começou por perder por 2-0, com os parciais de 11-8 e 11-3, o madeirense ainda reduziu no terceiro encontro (10-12), mas o coreano voltou a ganhar vantagem no set seguinte (11-8). Marcos voltou a reduzir para 3-2 com um triunfo por 7-11, mas no derradeiro set o adversário foi mais eficaz, resolvendo a partida com uma vitória por 11-9. Mesmo assim, e numa época, marcada por lesões, o madeirense consegui figurar entre os oito melhores do torneio.