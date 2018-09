O olímpico madeirense Marcos Freitas estreia-se esta sexta-feira na Liga dos Campeões em ténis de mesa, numa época em que se ‘aventura’ na Rússia, onde integra a forte equipa do Fakel Gazprom.

Depois de sete temporadas ao serviço dos franceses do AS Pontoyse-Cergy, onde amealhou dois títulos na Ligas dos Campeões e dois campeonatos de França, o madeirense, n.º 15 do ranking mundial,...