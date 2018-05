Marcos Freitas compete no Open da China

Depois de ter atingido os quartos-de-final do Open de Hong Kong em ténis de mesa, no passado sábado, o olímpico madeirense, Marcos Freitas, ruma agora à China, Shenzhen para participar em mais uma etapa do circuito mundial profissional da modalidade.

Mercê da sua classificação no ranking mundial, onde ocupa o 15.º posto, o madeirense está apurado directamente para o mapa final, que arranca apenas na sexta-feira e onde ainda espera pelo adversário que irá sair da fase de qualificação.

Nesta etapa do circuito mundial, Portugal conta ainda com a presença de Tiago Apolónia, João Monteiro e Jieni Shao, atletas que farão a sua estreia hoje, durante a fase de qualificação.