Marcos Freitas apura-se após jogo complicado

Marcos Freitas está nos oitavos-de-final do Campeonato da Europa Individual de ténis de mesa, depois de ontem ter vencido o confronto com o austríaco Stefan Fegerl (4-2), naquele que foi o seu segundo jogo desta competição que decorre em Alicante, Espanha.

O jogador madeirense, n.º 4 do ranking europeu, não teve, porém, uma tarefa facilitada frente ao n.º 21 da Europa. Marcos Freitas até começou bem o jogo, impondo-se por 11-5 no primeiro ‘set’, no entanto viria a permitir que o seu adversário desse a volta ao resultado, com dois triunfos por 11-4 e 14-12.

Em desvantagem no resultado, Marcos Freitas teve uma excelente reacção, impondo o seu melhor jogo e triunfando nos três ‘sets’ seguintes com os parciais de 11-7, 11-4 e 11-8.

Hoje, o madeirense tem pela frente o alemão Ricardo Walther, actual n.º 16 do ranking europeu.

Relativamente aos outros portugueses, apenas Tiago Apolónia se mantém em prova, depois de ter vencido o Alvaro Robles por 4-1 (11-7, 11-7, 11-6, 8-11 e 13-11).

Quanto à luso-chinesa Fu Yu, foi afastada pela romena Daniela Dodean Monteiro, ao perder por 2-4 ( 10-12, 11-4, 11-4, 12-14, 7-11, 9-11). Em pares femininos, a atleta radicada na Madeira, fazendo dupla com Shao Jieni, foi afastada pelo par alemão Nina Mittelham/Kristin Lang, por 2-4 (11-7, 7-11, 9-11, 7-11, 11-9 e 9-11).