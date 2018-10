Marcos Freitas ajuda Portugal a bater Hungria

O jogador madeirense Marcos Freitas ajudou a selecção portuguesa de ténis de mesa a vencer, ontem à tarde, a Hungria por 3-0, na terceira partida da Fase 1 de apuramento para o Campeonato da Europa de Equipas, realizado na cidade Miskolc.

Marcos Freitas enfrentou o jogador húngaro Adam Szudi, no segundo confronto deste jogo, tendo se imposto com naturalidade em três sets, com os...