Marcos ajuda Portugal a passar aos ‘oitavos’

O madeirense Marcos Freitas contribuiu ontem, frente à República Checa, para o apuramento da selecção portuguesa de ténis de mesa para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Equipas 2018, que está a decorrer na cidade de Halmstad, na Suécia.

Este confronto da última jornada do Grupo B de qualificação revelava-se decisivo para as duas equipas, que estavam igualadas pontualmente na última vaga que dava acesso ao mapa final da prova, que junta as doze melhores equipas do Mundo. Portugal acabou por ser mais forte do que o seu adversário, triunfando por 3-1.

Marcos Freitas, actual número 15 do ranking mundial, disputou duas partidas, tendo alcançado a vitória decisiva para o apuramento, frente a Lubomir Jancarik. O madeirense triunfou por 3-1, com parciais de 14-12, 5-11, 11-0 e 11-7.

Antes disso, Marcos Freitas tinha perdido no confronto com Pavel Sirucek, por 1-3 (parciais de 13-15, 11-13, 11-4 e 9-11). O olímpico madeirense concluiu esta primeira fase da competição com três vitórias e duas derrotas.

Os outros pontos portugueses foram conquistados por João Geraldo, que bateu Lubomir Jancarik por 3-0 (12-10, 11-8 e 11-9), e João Monteiro, que se impôs a Tomas Konecny por 3-2 (10-12, 8-11, 11-9, 11-2 e 11-8).

Portugal terminou este grupo B no terceiro lugar, atrás das selecções da China e do Brasil, respectivamente primeira e segunda classificada.

A selecção portuguesa disputará os oitavos-de-final hoje, mas à hora do fecho desta página ainda não se conhecia qual o adversário. Entre os possíveis opositores estavam a França, a Suécia e o Japão, numa luta que se antevê difícil pela entrada no ‘top 8’ deste Campeonato do Mundo. N.G.