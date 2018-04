‘Marcos & companhia’ estreiam-se no Mundial

O ténis de mesa português estreia-se hoje na mais importante prova do ano, o Campeonato do Mundo de selecções que tem lugar em Halmstad, na Suécia.

Depois do honroso quinto lugar na última edição da prova (2016), o madeirense Marcos Freitas, juntamente com Tiago Apolónia, João Monteiro Diogo Carvalho e João Geraldo procuram a partir de hoje carimbar o passaporte para a fase final na I Divisão.

Integrados no grupo B, Portugal irá defrontar as formações da China, Rússia, Brasil, Coreia do Norte e República Checa, na luta pela qualificação para a derradeira fase, onde estarão as primeiras três classificadas dos quatro grupos desta primeira fase.

Na ronda inaugural, marcada para as 12 horas de hoje, a selecção das Quinas irá medir forças com a Coreia do Norte.

Já no sector feminino, a equipa lusa conta com Leila Oliveira, Marta Santos, Patrícia Santos e Raquel Martins para tentar subir à segunda divisão. Integrada no grupo K, juntamente com as equipas Estónia, Argélia, Turquemenistão, Macau e Bulgária, a estreia acontece hoje com uma dupla jornada frente às argelinas (9 horas) e diante de Macau (18 horas). P. V. L.