A selecção brasileira de badminton voltou, no passado domingo a subir ao pódio em provas do circuito internacional da modalidade.

Depois das brilhantes cinco medalhas no Open do México, a selecção canarinha, orientada pelo técnico madeirense Marco Vasconcelos esteve em destaque na Guatemala onde participou no V Herbalife International Series Mayor 2018. A equipa brasileira veio...