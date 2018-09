O atleta do Ludens Clube Machico, Marco Pereira fechou com chave de ouro a edição de 2018 do circuito português de Laser-Run City Tour.

Na grande final do circuito, realizado na Amadora, no passado sábado, o madeirense esteve em destaque na categoria de Master B, dominando por completo a prova que conjuga as disciplinas de Corrida e Tiro Laser, de forma intercalada, e que contou...