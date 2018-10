A Marcha pela Saúde Mental está marcada para amanhã, a partir das 14h30, no centro do Funchal, e tem como principal objectivo alertar para a doença mental e para o estigma social ainda relacionado com esta doença.

A organização desta iniciativa resulta de uma parceria entre a Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa de Saúde S. João de Deus e o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da...