O Presidente da República vai auscultar os representantes dos sete grupos parlamentares na Assembleia Legislativa da Madeira - PSD, PS, JPP, CDS, PCP, BE e PTP - numa audiência que terá lugar no Palácio de São Lourenço, na presença do Representante da República, na tarde desta sexta-feira, dia 2 de Novembro, tendo em vista a marcação da data das eleições legislativas regionais....