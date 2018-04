Marcelo deixa alerta contra “messianismos”

O discurso do presiente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene de comemoração do 44.º aniversário da Revolução dos Cravos, ficou marcado pelo alerta contra “messianismos de um ou de alguns, alegadamente para salvação dos outros” e também por palavras que enalteceram o “papel estruturante das Forças Armadas” em Portugal.

“Não confundimos o patriotismo de que nos orgulhamos com hipernacionalismos claustrófobos de que nos envergonhariam. Nem confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares de poder com endeusamento ou vocação salvífica”. afirmou.

Perante as declarações proferidas por Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se em sintonia, porém, sublinhou que só Marcelo poderá prestar um possível esclarecimento sobre o que foi dito no Parlamento, em relação ao messianismo e endeusamento dos políticos. “Para já, creio que não estava a falar de si próprio, porque é o único em que nas sondagens surge com níveis de popularidade absolutamente estratosféricos”, disse Costa.

Neste mesmo dia de comemoraçao, o PSD não esqueceu “o combate à corrupção e a defesa do Estado, enquanto que o Partido Socialista lembrou a luta das mulheres “pela emancipação, educação e pela liberdade”. Já o Bloco de Esquerda lamentou a ainda existência de presos políticos , enquanto que o CDS apontou que “Abril falhou em Junho e em Outubro”, altura dos grandes incêndios.

Debruçando-se sobre a luta dos trabalhadores, o Partido Comunista defendeu que é possível “ir mais longe”e o PEV não esqueceu o “património de conquistas”. Já o PAN aproveitou a ocasião para pedir um “modelo económico baseado em energias 100% limpas e renováveis”, por conta do “profundo impacto das alterações climáticas”. *COM LUSA