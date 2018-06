Marcelo assiste ao próximo jogo

Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir, em Moscovo, ao jogo entre Portugal e Marrocos, esta quarta-feira, a contar para a segunda jornada do grupo B do Mundial. O Presidente da República reúne-se nesse dia, em Moscovo, com o líder russo, Vladimir Putin, informou ontem a Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa estará na capital da Federação Russa para assistir ao jogo da selecção portuguesa na fase final do Mundial de Futebol com a equipa de Marrocos, lê-se na nota publicada no ‘site’ da Presidência da República (www.presidencia.pt).

O chefe de Estado “terá também um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin”, lê-se na nota. Em 8 de Junho, foi noticiada a deslocação de Marcelo a Moscovo para assistir ao jogo entre Portugal e Marrocos e também para o encontro, no Kremlin, com Putin, mas só ontem foi oficialmente confirmada.