Marcar nos piores momentos

O futebol por vezez é isto mesmo!. Quando as equipas dominava acabam por sofreram golos.

Pois foi este o cenário no jogo entre União B - São Vicente a contar para a 19.ª jornada do Campeonato da Divisão de Honra Regional em futebol.

Num duelo onde ambos os conjuntos procuraram a vitória, de forma a fugir aos lugares que podem ditar a despromoção, os azuis-amarelos foram felizes, com o empate final, conseguindo assim afastar-se dos vicentinos.

Na primeira parte o União colocou-se no meio campo contrário mas acabou por sofrer o golo num erro clamoroso do guarda-redes, Já na segunda o São Vicente assumiu o jogo e acabou por ver os da casa protagonizarem a reviravolta.

A partida começou com o golo visitante, com Pedro Matos a aliviar a bola contra o adversário, com esta a ressaltar para Hélder Filipe que não se fez rogado, abrindo o activo.

Até final do primeiro período os azul-amarelos estiveram mais posse de bola mas acusaram alguma falta de imaginação no último terço devido à forte e coesa linha defensiva nortenha.

Na segunda parte, tudo começa com o golo do empate surgido da direita, através de um remate potentoso de Afonso Silva. Com o golo do empate os vicentinos reagiram, foram mais ofenvivos, mas acabaram por serem surpreendidos. Num pontapé de canto, a bola sobre para o uninista Carlos Ponte que atirou com êxito.

A perder o São Vicente reagiu e Hélder Filipe não deu o melhor seguimento (55 e 62) a dois lances bem construídos. Contudo o empate virias a acontecer e num lance pela direita com Tiago Santos a rematar cruzado sem hipóteses para Pedro Matos.

Após esta fase pouco ‘se viu pois’ o nevoeiro obrigou o árbitro Tiago Dias a interromper por cinco ocasiões a partida, arrastando-se até aos 75’. Houve lances de perigo em ambas as áreas mas a visibilidade impediu-nos de descrever. O empate ajusta-se, essencialmente pela exibição das equipas na segunda parte. O árbitro teve um trabalho aceitável apesar da dificuldade que o nevoeiro lhe colocou...

Já nos jogos agendados para ontem de destacar as vitórias do Marítimo C e do Ribeira Brava, na casa do 1.º de Maio e do Caniçal, respectivamente.