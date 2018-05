Marca Benfica dá força ao futsal madeirense

Foi ontem formalizado o protocolo entre a Escola de Modalidades do Benfica com o GD APEL e a AD Porto da Cruz, que pretende valorizar a formação desportiva, através do futsal.

Antes da assinatura do acordo, no auditório da Escola da APEL, quase cheio, o coordenador do projecto encarnado na Madeira, Nuno Pinto, vincou a importância de estar a ser dado “um passo fundamental para o crescimento e desenvolvimento, quer quantitativo, quer qualitativo, do futsal na Região”. “Esta parceria assenta num pressuposto muito simples, de que juntos vamos ser sempre mais fortes”, disse, fazendo questão de valorizar os dois clubes que abraçam o projecto. “Com o nome Benfica vamos trazer mais competitividade e qualidade à modalidade, para além de que seremos pró-activos na organização de eventos desportivos e no campo da formação desportiva”, vincou.

Na cerimónia marcou também presença Pedro Jerónimo, director de projectos do Benfica. “A marca Benfica tem um objectivo social, que é de trazer conhecimento para fora, de descentralizar a formação desportiva, marcando a diferença. Este projecto visa futuramente a vertente competitiva mas muito a vertente de formação, que visa a inclusão e não a exclusão. É para todos. O objectivo é formar de acordo com aquilo que se faz a nível profissional, dando apoio e ferramentas. Este projecto está a dar os primeiros passos e é com estas parceiras locais que vamos crescer”, explicou.

Outra figura ilustre presente no acto público foi Gonçalo Alves, team manager do Benfica, ex-internacional português de futsal. “Inscrevam-se e experimentei, porque o futsal é uma grande modalidade, muito intensa e dinâmica, que qualquer criança gosta de jogar. O futsal está em expansão e só tenho pena de ter começado a jogar aos 14 anos. Quem me dera ter tido essa oportunidade de iniciar aos três anos, provavelmente seria muito melhor aquilo que fui”, disse.

Registe-se ainda que as inscrições para a próxima época desportiva, para todos os interessados, abrem hoje, na vertente formativa e federada. F.S.