Maratona do Funchal com certificação AIMS

A Maratona do Funchal - Santander Totta voltou a merecer a certificação oficial da parte da AIMS - Association of International Marathons and Distance Races, anunciou ontem a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM).

Esta certificação permite que a prova madeirense, que se encontra agendada para o dia 20 de Janeiro de 2019, sirva de qualificação para as maiores maratonas do Mundo, como por exemplo a Maratona de Boston, que devido à enorme procura por parte dos atletas, exige aos participantes marcas certificadas.

A AIMS agrega mais de 400 maratonas internacionais espalhadas por mais de uma centena de países. A AARAM, enquanto membro desta associação internacional, tem o privilégio de divulgação da Maratona do Funchal na sua revista oficial, a Distance Running, com uma tiragem anual de 400 mil cópias distribuídas por todo o mundo.

Refira-se que as inscrições para a Maratona do Funchal já se encontram abertas e podem ser formalizadas no endereço www.madeiramarathon.com.