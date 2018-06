Manuel António em contactos estuda liderança do PSD-M

Afinal Miguel Albuquerque poderá ter um adversário de ‘peso’ no próximo congresso do PSD-M se o presidente da Comissão Política dos social-democratas madeirenses levar por diante a vontade de se recandidatar. Se isso acontecer – sim, se acontecer, porque existe uma franja de correligionários que alimenta o pensamento que Albuquerque não irá concorrer – pode ter de disputar, quatro anos depois, a liderança do partido com... Manuel António Correia (MAC).

Esta é a convicção que sai de um grupo alargado de militantes que nos últimos dias têm sido auscultados pelo o antigo governante e ex-candidato à presidência do PSD-M, que efectuou diversos contactos pessoais ou através do telemóvel com várias personalidades do seu partido colocando-lhes, nessa abordagem, a hipótese de ser parte de uma solução que muitos já acreditam estar por vir face a um resultado eleitoral nas Eleições Regionais: uma crise partidária.

Uma predisposição ou uma disponibilidade para um apoio político tem sido ‘pontas soltas’ que saem de um diálogo que não foge igualmente a uma leitura ao estado actual do PSD-M e, nalguns casos, até, uma auscultação sobre a actuação do governo. Para alguns dos que foram ‘sondados’, adiantam-nos, foi quase uma espécie de análise ou ‘tomar pulso’ à simpatia que os militantes têm por Miguel Albuquerque.

Estas diligências de MAC, segundo as mesmas fontes, próximas do empresário e jurista, que até tem estado muito discreto ao nível partidário, ou inclusive, na discussão de matérias importantes tomadas pelo governo, só acontecem porque tem sido fortemente pressionado a avançar com uma candidatura que apelidam já de “sobrevivência do PSD-M”. O termo é exactamente este que sai do outro lado da linha.

De resto, a mesma voz, conhecida do tabuleiro político regional do PSD-M, sublinha que uma parte do universo social-democrata começa a ficar “descrente” ao ponto de suspeitarem que Albuquerque não seja capaz de vencer Paulo Cafôfo em 2019.

A dinâmica que o edil funchalense tem vindo a demonstrar e a aceitação que tem tido junto do eleitorado faz antever uma derrota nas eleições regionais ou, num plano menos catastrófico para o PSD-M, uma vitória mas sem maioria absoluta, o que pode não ser uma garantia líquida de governação certa, recordando o exemplo do que aconteceu com Passos Coelho que ganhou eleições mas foi António Costa que acabou por ser indigitado primeiro-ministro, através de um acordo político com maioria parlamentar entre três partidos.

Para um grupo de militantes com quem falámos ao longo dos últimos dias, logo que soubemos que MAC começara a intensificar contactos, o único candidato capaz de colocar ‘travão’ na ascensão de Cafôfo ou de uma ‘gerigonça’ à moda madeirense é precisamente o antigo governante, que há quatro anos formalizou a candidatura subscrita por 1.549 militantes.

O antigo delfim de Alberto João Jardim tem recebido palavras encorajadoras até de autarcas eleitos pelas listas do PSD-M, mas tenta demover o repórter de lançar a notícia nestas páginas, porque considera que pode deitar por terra parte de uma estratégia discreta mas longe de estar escondida.

Mas também existe uma franja de resistentes que influenciam e aconselham que MAC deve formalizar a sua intenção só depois das Regionais de 2019.

Certo, adianta gente ligada à primeira candidatura de MAC, que a sua principal meta “é não partir ainda mais o partido, essa não é a sua intenção. Está a ponderar, isso é notório, mas quer uma união em torno de um projecto aglutinador e vencedor”.

Sinais de cansaço?

À parte disto, há quem olhe para Miguel Albuquerque e note cansaço no líder do PSD-M, próprio, frisam, de um desgaste de quem ocupa o cargo de presidente dos social-democratas e simultaneamente do Executivo. Os vários dossiers complexos têm deixando marcas, indicam. Outros, tidos por mais próximos, recordam que a vida de chefe do governo está mais estável do que nunca pelo que não se admirariam se o amigo abrisse caminho a outro candidato, confiável, capaz, vencedor e com outras qualidades. É aqui que surge o nome de Pedro Calado. Embora o ‘vice’ já tivesse dito que o seu candidato é Miguel Albuquerque, existe a convicção nalguns sectores de que poderia ser um bom sucessor.

Queda do governo?

Como se nota as leituras que se fazem internamente são muitas, e algumas não são ‘cor-de-rosa’ quando a poucos meses decorre um congresso. Por exemplo, será politicamente insustentável que após o congresso, que se vai realizar em Dezembro de este ano ou nos primeiros dias 2019, se o candidato derrotado for Albuquerque continue a exercer funções de presidente do governo. Mas para isso é preciso adversário... e que vença.