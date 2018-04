Malária assusta Venezuela

A Venezuela registou o maior aumento de casos de malária no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que teme pelas consequências no país e também pela expansão da doença nos países limítrofes que recebem os refugiados venezuelanos. “O caso da Venezuela preocupa-nos significativamente. Os casos de malária estão a crescer de uma forma muito preocupante devido à drástica redução das campanhas contra a doença que se realizavam no país”, disse ontem o director do programa contra a malária da OMS, Pedro Alonso, numa conferência de imprensa.

O especialista lembrou que na primeira campanha de erradicação da doença, nos anos entre 1950 e 1960, a Venezuela destacou-se como o primeiro país do mundo capaz de erradicar a malária em grandes áreas do país e foi certificada por isso.

“Agora temos aumentos em massa que provavelmente chegam a meio milhão de casos por ano. É o maior aumento registado no mundo”, denunciou.

Oficialmente, em 2016 a Venezuela registou 245 mil casos e uma morte, mas a OMS estimou que, na realidade, o número de infeções ascendeu a pelo menos 300 mil e ainda 280 mortes.

Em 2017, a OMS estima que pelo menos 406.000 casos tenham ocorrido, número muito difícil de ser verificado, dado que o sistema epidemiológico do país é muito precário.

Alonso disse que a OMS e especificamente o seu escritório regional, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), estão a trabalhar intensamente com o Governo para “tentar aliviar as condições preocupantes”.