O Marítimo vai encontrar-se com o Moreirense, em jogos realizados em Moreira de Cónegos para o principal campeonato português, pela 9ª vez na história das duas colectividades. Um Moreirense treinado pelo madeirense Ivo Vieira, com passagem pelos verde-rubros, desde a equipa B à formação principal, com nota de destaque para a primeira presença da Taça da Liga que o Marítimo alcançou....