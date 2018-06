Mais uma morte em percursos pedestres

Foi mais uma queda fatal registada nas levadas e percursos pedestres da Madeira. Ontem à tarde, um turista de francês com cerca de 70 anos, resvalou para a morte, ao cair de uma altura estimada entre 60 a 70 metros, quando percorria a Levada dos Lamaceiros, no Porto Moniz. Este ano é já a terceira morte que ocorre nos emblemáticos trilhos pedestres da ilha, depois das duas mortes ocorridas na primeira quinzena de Abril, também na sequência de quedas, ambas na Levada das 25 Fontes, no Concelho da Calheta.

Ontem ‘a caminhada para a morte’ passou-se mais a Norte, no Município do Porto Moniz, onde estava hospedado na companhia da esposa. A queda fatídica que volta a vitimar um cidadão estrangeiro, terá ocorrido ao princípio da tarde, quando o casal passeava na dita levada. Foi por volta das 15 horas que os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz receberam o pedido de socorro, mobilizando de imediato 11 elementos da corporação, incluindo a equipa de socorro e resgate em montanha.

As informações sobre a altura considerável da queda, desde logo fizeram temer o pior. Que viria a ser confirmado quando a equipa de resgate conseguiu alcançar o corpo do cadáver, que se encontrava a considerável distância da levada. A esposa, ao ser informada da falecimento do marido, sentiu-se mal, tendo sido encaminhada ao Centro de Saúde do Porto Moniz.

Ao final da tarde o corpo recuperado permanecia junto ao campo de futebol, junto das autoridades policiais - Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública - a aguardar a confirmação do óbito pela Autoridade de Saúde.

Nos primeiros cinco meses deste ano os registos revelam a ocorrência de 35 acidentes em levadas e percursos pedestres, na esmagadora maioria quedas, que obrigaram a empenhar meios de socorro das diversas corporações de bombeiros da Região.

A primeira morte em percursos pedestres aconteceu no Domingo de Páscoa, 1 de Abril. Um turista, de 60 anos, escorregou quando percorria a Levada das 25 Fontes e caiu de uma altura aproximada a 40 metros, acabando por falecer no local.

Duas semanas depois um outro homem, de nacionalidade francesa, perdeu a vida quando realizava o mesmo percurso. Este turista, de 65 anos, terá caído de uma altura aproximada a 20 metros.