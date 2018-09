Mais um Sábado mexido

Há muito a descobrir, este sábado, um pouco por toda a ilha, com destaque para as festas que se desenvolvem pela baixa do Funchal, mas também para as sessões musicais e artísticas a decorrer em Machico ou Ponta do Sol, isto sem esquecer o tradicional arraial de Nossa Senhora dos Bons Caminhos, na Calheta.

Para que o leitor tenha uma noção, e caso seja adepto de música electrónica,...