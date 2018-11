Arrancou ontem, oficialmente, a 21.ª edição do Open Internacional de Bridge da Madeira, com novo recorde de participantes.

Depois de na véspera, no torneio de preparação para o festival (warm-up), terem marcado presença ‘apenas’ 104 pares, menos 11 do que no ano passado, justificado com os constrangimentos vividos no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, por causa...