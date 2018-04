Mais um dia de ‘inferno’ no aeroporto

Falamos de aviões, que viajam pelos céus, mas aqueles que ontem tinham como destino a Madeira, acabaram por viver um ‘inferno’. Isto tudo porque o vento tornou a condicionar as operações de aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O período entre as 8 e as 10 horas foi o mais complicado, com três aviões a divergir do Aeroporto: um Germania Flug (de Toulouse) e um Transavia (de Amesterdão), que divergiram para a ilha do Porto Santo e um Small Planet (de Paris), que optou por ir para Lisboa.

O Germania Flug acabaria por ser, entretanto, cancelado. Trata-se do único cancelamento registado ontem, uma vez que os outros dois voos divergidos acabaram por tentar novamente ‘a sorte’, desta vez, conseguindo aterrar com sucesso.

Durante o período da tarde, o voo da British Airways, proveniente de Gatwick (Londres) e com chegada prevista à Madeira às 13h15, foi obrigado a divergir para o Porto Santo.

Às 18 horas de ontem, o tráfego aéreo encontrava-se normalizado. A.D.F./E.F.