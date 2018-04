Mais pagamentos com recurso ao multibanco

As compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA) aumentaram 11,3%, na Região, neste primeiro trimestre de 2018, quando comparado com período homólogo. Este valor veio contribuir para o aumento em 5,5% do valor agregado dos levantamentos e das compras através de terminais de pagamento automático da rede Multibanco.

Mas se o pagamento com recurso a multibanco aumentou, os levantamentos registam uma diminuição na casa dos 1,6%.

Os dados são fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) para a RAM e divulgados através da Direcção Regional de Estatística da Madeira.

As informações disponibilizadas mostram que o acréscimo destas operações tem maior expressão nos cartões nacionais, que registaram um aumento de 5,7%, já que os internacionais ficaram-se por um aumento de 4,2%. Quanto aos pagamentos, seguiram a mesma tendência, crescendo 0,2% relativamente ao mesmo trimestre do ano transacto.

Olhando agora os valores que se encontram por detrás destas percentagem, percebemos que, no 1º trimestre deste ano, os cartões nacionais foram responsáveis pelo levantamento de 140,9 milhões de euros, um aumento de 0,2%. Por sua vez, os cartões internacionais ‘levantaram’ 12,7 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 17,5%, quando comparado com o mesmo período de 2017.

Contudo, quando falamos de compras através de TPA a realidade é outra, com o maior aumento a verificar-se nos cartões estrangeiros. Os dados ontem divulgados dão conta de que, as compras através de TPA, feitas com cartões internacionais ascenderam aos 46,2 milhões de euros (+12,3% que no período homólogo), enquanto as compras feitas com cartões nacionais rondaram os 163,9 milhões de euros (+11,0% que nos primeiros três meses de 2017).

Calheta regista a maior subida no recurso a multibanco

Quando falamos das principais operações da rede Multibanco referimo-nos aos levantamentos e às compras através de terminais de pagamento automático. Se os dados regionais mostram, no global, um aumento de 5,5% destas operações, quando olhamos os municípios o primeiro lugar do pódio é ocupado pela Calheta.

O município calhetense deve a sua subida ao incremento das operações realizadas com cartões nacionais, que cresceram 16,1%. No total, a subida é de 15,6%.

No sentido inverso, o menor crescimento aconteceu no concelho de Machico, que se ficou pelo aumento de 1,1% nestas operações.

Por fim, no que diz respeito ao Funchal, a variação homóloga dos levantamentos adicionados às compras através de TPA foi de +4,7%.