Mais jovem internacional de sempre

A jovem madeirense Madalena Costa, de apenas 9 anos, foi convocada para representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística, que se realiza em Málaga, nos dias 29, 30 e 31 de Outubro, e 1, 2 e 3 de Novembro.

No último fim-de-semana, a Federação de Patinagem de Portugal levou a efeito, no Luso, vila do concelho da Mealhada, um estágio com as atletas que estavam pré-seleccionadas...