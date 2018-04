Mais inspecções no trabalho

A Inspecção Regional do Trabalho e o Governo Regional promoveram, ontem uma acção comemorativa do Dia regional da Segurança e Saúde no Trabalho, que oficialmente se comemora hoje. Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais esteve presente na sessão de abertura e fez questão de passar uma mensagem de prevenção dos riscos de acidentes nos locais de trabalho.

Rita Andrade aproveitou a ocasião para assumir que, este ano, já se realizaram o dobro das acções inspectivas, comparativamente com o ano transacto, tendo igualmente envolvido o dobro das pessoas. “O objectivo é trabalhar cada vez mais e melhor e de uma forma mais pró-activa e assertiva junto destes públicos”, afirmou a secretária.

“Para além de um momento de homenagem, este dia é também uma forma de promover uma cultura de segurança e saúde nos locais de trabalho e sensibilizar para a importância da prevenção de riscos profissionais, que deve estar sempre presente no dia a dia de todos os trabalhadores no desempenho das mais diversas funções”, reforçou a secretária.

‘Geração Segura e Saudável’ é o tema escolhido pela OMS para comemorar este dia, dedicando a celebração ao público mais novo, nomeadamente através do combate ao trabalho infantil. Na Região Autónoma da Madeira, 7,6% dos trabalhadores têm entre os 15 e os 24 anos, segundo dados disponibilizados pela Direcção Regional de Estatística, referentes ao 4º trimestre de 2017.