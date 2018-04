Mais empresas na Região

Os números do Instituto Nacional de Estatística, baseados em dados fornecidos pela Direcção Geral da Política de Justiça revelam que, no primeiros trimestres de 2018, foram constituídas 310 novas sociedades com sede na Região Autónoma da Madeira. Um número que constitui um aumento em relação ao ano passado (mais 33 empresas constituídas) e contribui para um saldo francamente positivo no que diz respeito ao total do tecido empresiarial.

Também no primeiro trimestre deste ano, foram registadas 150 dissoluções de sociedades, o que faz com que o início de 2018 apresente um saldo positivo de mais 160 empresas constituídas, em relação às que forma dissolvidas. Também no que diz respeito a dissoluções de sociedades, os números do INE revelam que, comparando com o mesmo período de 2017, houve menos quatro dissoluções.

Os números deste primeiro trimestre aproximam-se dos de 2015, no que diz respeito a novas sociedades, mas são mias animadores no que diz respeito a dissoluções.

Comércio à frente

Por actividade económica, os saldo positivo é dominado por três sectores: ‘Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis’ (mais 39 empresas e, relação às que foram dissolvidas); ‘Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares’ (35); ‘Alojamento, restauração e similares’ (32).

De destacar, ainda, as ‘Actividades imobiliárias’ que registam mais 18 sociedades, reflectindo a recuperação do sector.

Na distribuição por concelhos, no Funchal há a registar 206 novas sociedades, contra 106 dissoluções e em Câmara de Lobos, o saldo é de 20 (34 novas contra 14 dissoluções).

Estes números que seguem a tendência do último semestre de 2017, confirmam os dados de que a economia regional está em recuperação.

Segundo os dados que têm sido, repetidamente, divulgados pelo Governo Regional, a economia da região cresce há 56 meses consecutivos.