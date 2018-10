Mais de oito mil coloriramas bancadas verde-rubras

Dia de semana, 19 horas. As ruas circundantes ao Estádio dos Barreiros ainda estavam repletas de pessoas, com bilhete na mão, ansiosas por entrar num recinto onde já se ouviam os hinos nacionais da Bósnia-Herzegovina e, depois, de Portugal.

Nesse momento, as bancadas verde e vermelhas do ‘Caldeirão’ (ainda) não estavam bem compostas, foram ganhando mais vida com o decorrer do encontro,...