Mais de duas centenas animam Madeira Cross Games’2018

É já este fim-de-semana, entre sexta-feira e domingo que o Clube Naval do Funchal leva a efeito a terceira edição do Madeira Cross Games um evento que terá lugar na Praça do Povo e que consiste numa competição de crosstraining, metodologia que utiliza movimentos funcionais, realizados a alta intensidade.

Para este ano estão inscritos 223 inscritos oriundos de cinco países, nomeadamente, Reino Unido, França, Itália e República Checa, Portugal Continental e Ilhas. Entre os participantes, destaque para a presença de Pedro Bartolo, atleta que irá representar Portugal no Campeonato Europeu de Crossfit a decorrer nem Maio e que servirá de apuramento para a competição mundial desta modalidade.

Quanto ao programa do evento internacional, na sexta feira, os atletas terão que estar às 8 horas no Cais 8 preparados para realizar um desafio ainda desconhecido. Já pelas 19 horas, do mesmo dia, os atletas regressam à Praça do Povo para realizar novas provas.

Durante o sábado, a competição será toda realizadas na Praça do Povo até às 16 horas enquanto, no domingo, até ao final da manhã estão agendadas as grandes finais, sendo que a entrega de prémios está prevista a partir das 13 horas.

A competição terá várias categorias de participação divididos por atletas de Elite, Pro, e Masters sendo que dentro desta categoria, haverá pódios por categoria (35-39 e +40 anos) e um vencedor geral da categoria Master.

Os desafios propostos são por tempo ou por repetição. Ganha o atleta que obtiver melhores resultados ao realizar os desafios em menos tempo e/ou com mais repetições.