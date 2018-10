Mais de Dinarte Freitas em ‘The Gifted’ e ‘Tiro e Queda’

Dinarte Freitas já é americano, além de manter-se português. O actor madeirense foi à procura do sonho na terra do ‘Tio Sam’ e não se tem dado mal, já vive da representação e está de volta à segunda temporada da série da Fox/Marvel ‘The Gifted’. 2018, disse, tem sido um ano “incrível” e prova disso é também a estreia de um novo filme em Portugal. ‘Tiro e Queda’ é do realizador Ramón de Los Santos, foi produzido por Leonel Vieira. O actor de 38 anos será o soldado ‘Castro’.

Sobre a participação na série norte-americana pouco pode dizer. Os contratos são bastante rígidos e pouco mais pode adiantar do que efectivamente vai regressar na segunda temporada, já em exibição, no episódio 6, que deve ir para o ar no dia 30 de Outubro. Dinarte Freitas estreou-se em ‘The Gifted’ na primeira série como ‘Pedro’, um mutante.

Quanto a ‘Tiro e Queda’, o filme estreia no dia 29 de Novembro, é apresentado por Vieira como “a comédia deste Natal”. Os protagonistas são Eduardo Madeira ‘Eddie’ e Manuel Marques ‘Manecas’, dois amigos “dotados de uma estupidez ‘galáctica’” e com uma forma muito própria de ver a realidade, um filme repleto de “humor mordaz e satírico à actualidade portuguesa”, apresenta a produção. É uma adaptação para o cinema de Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca da peça de teatro com o mesmo nome que esteve em digressão com os dois actores e que foi um sucesso de bilheteira.

O filme começou a ser gravado em Julho, foi rodado na íntegra em Viana do Castelo. Dinarte e o actor Ismael Caldeano desempenham o papel de dois soldados de uma tropa de elite que vão cumprir uma missão. Mais não pode revelar, sob pena de estragar a surpresa. O convite, contou o actor madeirense, surgiu através da agência Lisbon Artists e do seu agente. Já tinha trabalhado com a Stopline Films aquando da ‘Canção de Lisboa’. “Foi proposta directa”.

‘Tiro e Queda’ deu-lhe a oportunidade de pela primeira vez trabalhar com Ramon de Los Santos. Desta experiência, destaca a oportunidade de voltar à produtora e de rever amigos com quem já colaborou, em especial a actriz Carla Vasconcelos, a ‘Guidinha’ desta história, além de trabalhar com os protagonistas que também muito admira.

A passagem pelo continente para gravar as cenas do novo filme deu-lhe oportunidade de vir à Madeira durante três dias para matar saudades de quem mais sente a falta: a família. “Trago sempre comigo em todas as viagens uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que a minha avó me deu. Carrego-a comigo desde os meus tempos de escola em Nova Iorque”, contou.

Empenhado na carreira, a vontade de singrar continua. À questão se será o novo Joaquim de Almeida, responde que prefere tentar seguir os passos do também madeirense Virgílio Teixeira, ainda que ambos sejam inspiração.

Dinarte de Freitas deverá regressar a Portugal para a estreia, revelou ao DIÁRIO.