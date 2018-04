O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) registou, em 2017, mais de 27.500 utilizadores, nas suas salas de leitura e emitiu cerca de 1.500 novos cartões de leitor, renovando o seu público-alvo. Ano em que cresceu 16% no que se refere ao número de livros emprestados, existindo, neste momento, mais de 90 mil livros disponíveis para empréstimo à população, nas suas diferentes faixas etárias.

Acresce dizer que, no âmbito das actividades educativas e culturais vocacionadas para a promoção do livro e da leitura, o ABM aumentou a sua oferta em cerca de 10%, crescendo 3 vezes mais, em termos da procura. Actividades que, ao longo do ano transacto, envolveram cerca de 6 mil participantes, em mais de 200 acções realizadas.

Números que se relembram no âmbito das celebrações alusivas ao Dia Mundial do Livro, data que o ABM assinala hoje através de mais uma edição do projecto ‘Conversas com um Escritor’, iniciativa que tem por objectivo trazer à Região autores de referência na área da literatura e que, este ano, acolhe a escritora Ana Pessoa, pela qualidade do seu trabalho e por ser uma autora jovem e de referência no Plano Nacional de Leitura (PNL).

Refira-se que, no âmbito desta acção e ao longo dos últimos meses, os alunos das escolas foram convidados a criar textos e a registar em caderno, as vivências diárias (através de colagens, desenhos e escrita), sonhos, estados de alma e acontecimentos do dia-a-dia. A selecção dos textos mais interessantes foi feita posteriormente por cada turma envolvida.

Hoje, entre as 10 e as 11h30, o autor do texto seleccionado fará uma leitura/apresentação do seu texto à escritora, de forma a motivar no ABM uma conversa agradável sobre a importância e a liberdade criativa proporcionada por este género de texto autobiográfico, bem como sobre experiências e reflexão de temas pertinentes.

Instituição exemplar

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, destaca, neste Dia Mundial do Livro, “a estratégia que tem vindo a ser seguida pelo Governo Regional nesta área e, naturalmente, o exemplo do ABM na promoção do livro e da leitura junto da população”, numa actuação que, “tanto internamente como no exterior, tem sido dinâmica, proactiva e altamente produtiva”.

Conforme faz questão de sublinhar e a par da programação anual que desenvolve, esta instituição tem vindo a assumir um papel da maior importância na estratégia de promoção e divulgação do livro na comunidade “marcando presença assídua no Serviço de Pediatria do SESARAM, acolhendo a visita regular de crianças com necessidades especiais, lançando um conjunto de iniciativas vocacionadas para o público sénior e dinamizando a parceria existente com o Estabelecimento Prisional do Funchal, possibilitando, assim, que a leitura chegue a todos e a diferentes locais”.

Governante que salienta, a este propósito e de forma complementar, a divulgação e promoção do livro que tem vindo a ser feita junto das escolas, nos Museus tutelados e em parceria com diversas instituições.

Assim como reforça que, “nos últimos dois anos e para além dos livros de edição própria, a Direcção Regional da Cultura apoiou os autores, no âmbito da sua política editorial, na publicação de 23 obras literárias”.

Apoios que terão continuidade, este ano, estando já previsto o lançamento dos nº 62 e 63 da Revista Islenha, a reimpressão do volume ‘Fomento da Fruticultura na Madeira’ e a publicação do I Volume do ‘Atlas Linguístico Etnográfico da Madeira e do Porto Santo’, do livro ‘Festas e Romarias da Madeira’, que integra a colecção Cadernos de Campo do Museu Etnográfico da Madeira, do Catálogo de Fotografia ‘O Porto Santo nas Fotografias do P.e Eduardo Nunes Pereira’ e dos primeiros três volumes das ‘Memórias Fotográficas’, entre outras obras.