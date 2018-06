Mais de 600 desfilaram em Santo António

Santo António ‘parou’ ontem para ver o desfile/concurso das marchas populares. A iniciativa, promovida Junta de Freguesia de Santo António e inserida nas Festas da Freguesia 2018, contou com a participação de 12 grupos, num total de 629 figurantes, tendo este sido o ponto alto do evento que começou, no passado dia 8 de Junho.

Muitas foram as pessoas que, mais uma vez, não quiseram deixar de ir a Santo António para ver ‘in loco’ os ‘foliões’ que deram um outro brilho às Festas da Freguesia. Isto num evento que contou com a apresentação de João Carramanho e Licínia Macedo.

O júri foi constituído por Ilídio Castro, representante da Junta de Freguesia de Santo António e mais quatro elementos, Marisa Santos, em representação do Governo Regional da Madeira, Eduardo Baptista, actual presidente da Casa do Povo de Santo António, Marina Silva, Técnica Superior na Direcção Regional de Juventude e Desporto e Hugo Santos, designer e estilista madeirense.

Sob o olhar atento dos jurados, desfilaram a Associação ‘Brinquinho de Santo António’, composta por 25 participantes, o ‘Centro Comunitário da Nogueira’ com 45 figurantes, o grupo SocioHabitaFunchal ‘Madeira D’ Honra’ com 90 participantes, a Casa do Povo do Monte com 52 ‘foliões’, a Associação de Animação ‘Geringonça’ com 45 participantes, a Associação ASKKSA de Karaté de Santo António com 40 figurantes, a Casa de Saúde São João de Deus com 23 participantes, a SocioHabitaFunchal ‘Madeira D’ Encanto’ com 89 participantes, o Centro Cultural e Desporto do Funchal ‘Bela Vista’ com 70 ‘foliões’, os ginásios municipais com 70 participantes, a Associação Garouta do calhau (C.C. Quinta Falcão) com 45 figurantes e a Casa do Povo de São Martinho com 35 participantes.

Depois do desfile, subiu ao palco Vasco Freitas e a ‘Galáxia Band’ que levaram ao rubro as pessoas que estiveram no recinto do evento. Tanto oriundas de Santo António, como dos mais variados pontos da ilha.

Hoje, último dia das Festas da Freguesia de Santo António 2018, a animação continua com os Buzico, que actuam, pelas 20 horas. Uma hora mais tarde, o evento fecha em grande com o madeirense Rúben Aguiar a subir ao palco para interpretar temas bem conhecidos do público.

Recorde-se que, desde o dia 8 de Junho, passaram por Santo António vários artistas, como Miro Freitas, 4 Gerações, Bryan Wilson, John D´Luka, AoAkaso e Bruno Faria.