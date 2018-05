Mais de 300 Jovens Talentos sobem ao palco na Praça do Povo

No âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, nos próximos dias 18 e 19 de Maio, o evento ‘Quarto Crescente - Encontro de Jovens Talentos’, na Praça do Povo.

Evento que, apresentado na manhã de ontem em conferência de imprensa, vem, conforme sublinha a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “valorizar, promover e projectar os vários talentos artísticos que, felizmente, existem na Região, dando-os a conhecer à população, residente e visitante, numa grande festa que se espera participada entre todos”.

Participação que, conforme refere, “é também salutar para os próprios artistas, que têm, através desta iniciativa, a oportunidade de subir ao palco e mostrar os seus talentos ao público, adquirindo cada vez mais competências e a experiência necessária para que não só prossigam as suas carreiras na Região como elevem o seu potencial artístico e levem o nome da Madeira mais longe”.

Hoje, sublinha, “já são vários os exemplos de sucesso que a Madeira e o Porto Santo ostentam ao nível nacional e internacional e são iniciativas como estas que também cumprem o seu papel, ao divulgar e projectar, no exterior, o que de melhor se faz entre nós”.

Associando a qualidade destes jovens artistas ao “investimento que o Governo Regional desenvolveu, ao longo das últimas décadas, na formação e educação artística da nossa população”, Paula Cabaço espera que estes dois dias de espectáculos, na Praça do Povo, possam reunir o maior número de pessoas “na defesa e maior valorização do que é nosso, do melhor que aqui se faz e, nesta lógica, no incentivo para que a qualidade se mantenha para o futuro, nas próximas gerações de artistas”.

A explicação do programa do evento do próximo fim-de-semana coube a Maria da Paz Rodrigues, responsável pela produção de espectáculos na Direcção Regional da Cultura. Conforme referiu, foram convidadas a participar, neste evento, o Conservatório – Escola das Artes e o Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA) e duas escolas particulares – o Estúdio 21 e o GIG – Escola das Artes.

Os espectáculos, que apresentam um repertório “versátil, diversificado e diferenciado”, incidem sobre vários géneros e estilos musicais, desde a música erudita à música tradicional, passando pelo jazz e pelo pop-rock”.

“A nossa principal preocupação foi a de criar um programa que fosse versátil para quem vai ouvir e simultaneamente diferenciado para que aqueles que estudam música possam contactar, directamente, com outros géneros musicais, enriquecendo, dessa forma, a formação musical individual e colectiva da Região”, concluiu.

Acresce referir que os espectáculos, a decorrer entre as 21 horas e as 24 horas, são gratuitos e abertos à toda a população.