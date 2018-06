Mais de 15 mil crianças procuraram museus em 2017

Ao longo do ano de 2017, 15.290 crianças participaram, activamente, nas várias actividades desenvolvidas pelos Museus tutelados pelo Governo Regional.

Uma presença que se mantém este ano, renovada através das várias iniciativas que são promovidas pelos Serviços Educativos dos Museus, com centenas de crianças envolvidas em ateliês, actividades ao ar livre, visitas guiadas, oficinas criativas e muitas outras acções que, inclusive, também abrangem, cada vez mais, as famílias.

É o Museu Etnográfico da Madeira que lidera o top 3 da procura, com mais de 3 mil crianças em actividades no ano passado, seguido do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com 2.973 presenças e a Casa-Museu Frederico de Freitas, com 2.914 crianças envolvidas nas acções.

Números avançados pela Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, no Dia Mundial da Criança, data que foi também assinalada, ontem, pela Casa-Museu Frederico de Freitas, pelo Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e pelo Núcleo Brum do Canto, no Porto Santo.

Governante que reforça a importância desta presença infanto-juvenil em continuidade, nos Museus que tutela, “precisamente porque, paralelamente aos conhecimentos que estas crianças aprendem, descobrem e desenvolvem nas actividades lúdico-pedagógicas que são dinamizadas, há toda uma mobilização familiar que deriva destas acções e que cumpre a maior aproximação da população a estes espaços de fruição cultural, tendo por base uma estratégia que o Governo Regional tem vindo a promover e a incentivar, com particular evidência, ao longo dos últimos anos”.

Hoje, “já são muitas as crianças e os jovens que levam os seus familiares até aos nossos Museus e que influenciam, pela positiva, a própria programação que é levada a cabo, tornando-a mais abrangente e atractiva para o público adulto que acompanha as actividades”, salienta.

Acresce referir que, para além dos Museus, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira – que assinala esta efeméride neste sábado, pelas 11.00 horas – tem sido activo no que respeita à sua programação infanto-juvenil, tendo envolvido, na actividade ‘Hora do Conto’, ao longo de 2017 e até Março deste ano, 3.050 crianças.