Mais de 11 mil crianças abrangidas pelo ‘Madeira a Sorrir’

Ao longo do último ano lectivo, o programa de Saúde Oral da Região, ‘Madeira a Sorrir’ (iniciativa da Secretaria Regional da Saúde), contemplou 11.168 crianças desde o ensino Pré -escolar até ao 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ultrapassando assim o objectivo inicial que apontava para as 10 mil crianças.

De acordo com o relatório anual do da Estratégia Regional para a Saúde...