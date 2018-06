Mais de 10 milhões para reabilitar bairros da IHM

O Governo Regional conta investir mais de dez milhões de euros em obras de reabilitação dos bairros sociais geridos pela Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

Garantia deixada ontem pelo presidente do Governo Regional durante a visita realizada às obras de requalificação, em curso, no Bairro do Hospital. Neste conjunto habitacional, onde uma das principais intervenções é a retirada de todas as coberturas em amianto, Miguel Albuquerque justificou a ida ontem ao local por coincidir com o Dia Mundial do Ambiente.

Acompanhado da secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e da presidente do Conselho de Administração da IHM, Vânia Jesus, já depois de ter ido ao topo de um dos blocos ver ‘in loco’ a substituição da cobertura, Albuquerque fez notar que “para além da reabilitação de todo o bairro e da requalificação das fachadas dos prédios”, algumas já pintadas, “trabalho muito importante foi a remoção do fibrocimento”. Só nesta operação de substituição da cobertura dos blocos habitacionais, a estar concluída em Julho, o Governo prevê gastar “700 mil euros”. Segue-se “a empreitada de arranjos exteriores, que acaba em Outubro”, perspectivou.

Além da intervenção de retirada do temível amianto, a operação que promete ‘lavar a cara’ daquele que é um dos bairros mais degradados do Funchal, deixou o governante satisfeito.

“O que é significativo é que este tem sido um trabalho muito bem feito através desta empreitada”, elogiou. Reforçou também que a remoção de “todo o fibrocimento em todos os blocos” faz parte dos objectivos do Governo.

No total diz que serão gastos “mais de 10 milhões de euros na reabilitação dos nossos (IHM) bairros sociais”. Investimento necessário para travar a degradação evidente em vários bairros sociais, que serão agora alvo de reabilitação de modo a garantir a todos estes residentes “condições dignas de habitabilidade” e “sem perigo de contaminação através destas coberturas”.

Do conjunto de empreitadas em desenvolvimento e outras a lançar neste âmbito, há dois investimentos “muito importantes” que vão custar, no total, 7 milhões de euros. A reabilitação do Bairro da Nazaré, que já “está a andar muito bem” e a recuperação do Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, que é “para avançar agora”. Em cada qual o Governo estima gastar 3,5 milhões de euros.

Ainda sobre estes investimentos, Albuquerque justifica os muitos milhões a aplicar nos bairros sociais, por reconhecer não só que esta é “uma área que necessita de intervenção”, mas também porque “a IHM não se pode desresponsabilizar da sua obrigatoriedade de manter os bairros em boas condições”, concretizou.