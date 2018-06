Mais ciclovia e ruas fechadas no Funchal

Foi aprovado por unanimidade, na reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal da passada quinta-feira proceder a estudos e avaliações que permitam tomar a decisão de concluir o prolongamento da ciclovia da Estrada Monumental no sentido da Rotunda da ASSICOM - descida da Praia Formosa; Fórum Madeira - Jardim Panorâmico e Lido - Rua Carvalho Araújo, assim como realizar estudos que permitam fundamentar a decisão de encerrar ao trânsito automóvel a Rua do Aljube, Largo do Chafariz e Rua do Bettencourt. A proposta para o prolongamento da ciclovia e para o encerramento das referidas artérias foi apresentada pelo CDS-PP e terá sido elogiada, tendo todos os partidos representados dado o seu aval para as medidas seguirem em frente.

Rui Barreto recordou que foi em Setembro de 2009 que a Câmara disponibilizou a ciclovia, já então com o compromisso de assegurar a ligação até ao centro da cidade. “A primeira fase da ciclovia avançou, desde a Rotunda da Assicom e o Lido, ainda assim entrecortada entre o Fórum Madeira e o Jardim Panorâmico, mas o desenho inicial previa a sua extensão até ao centro da cidade, o que nunca aconteceu”, recordou o vereador, alertando para a importância de a cidade apostar em meios não poluentes, entre os quais a bicicleta, como forma de melhorar a mobilidade urbana e fruição do lazer, assim como contribuir para a qualidade ambiental e para a prática do exercício físico.

A par deste alargamento da via de circulação dedicada às bicicletas, o vereador dos centristas propôs ainda na sua proposta de deliberação votada na quinta-feira inclui o encerramento à circulação automóvel da ligação viária desde a estátua de João Gonçalves Zarco, até à ponte do Bazar do Povo, uma medida que segundo Rui Barreto vai contribuir para uma cidade mais limpa em termos ambientais e sonoros e vai contribuir ao mesmo tempo para a preservação do património ali existente.

“A decisão irá contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da cidade, através da redução do ruído e diminuição da poluição atmosférica, mas esta medida é de suma importância pelo seu significado cultural porque irá permitir a preservação do vetusto património que é a Sé do Funchal, monumento histórico classificado como património nacional, cuja edificação é prejudicada pela trepidação provocada pela circulação automóvel”, destacou o vereador.

Rui Barreto recordou que o Funchal tem o PAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Funchal que vai precisamente no sentido de mudanças nos padrões de circulação, para além de a cidade ter, na opinião do centrista, um “momento histórico” para se associar aos 600 anos “decretando o encerramento da Rua do Aljube, Largo do Phelps e Rua do Bettencourt – Ponte do Bazar do Povo”.