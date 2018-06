Mais artes plásticas no S. Pedro de C.ª de Lobos

O São Pedro volta a ter festa maior em Câmara de Lobos com música, marchas e novamente com um trabalho plástico que desde há quatro anos vem enchendo as várias artérias da baixa da cidade com cor, luz e imaginação, este ano a contar com a participação de dois artistas plásticos. Paulo Sérgio BEJu e Cristiana de Sousa (Andorinha) vão criar uma instalação a colocar em frente à Casa da Cultura e uma exposição a apresentar ao público no interior do espaço cultural. Na rua, de referir ainda a intervenção do Grupo de Teatro Metaphora, que com novos mosaicos criados a partir de material descartado vai decorar as portas desde o Largo do Poço até à Casa da Cultura de Câmara de Lobos. A decoração já começou a ser montada. A festa em honra do padroeiro dos pescadores decorre na próxima semana, entre os dias 27 e 30, animada pelos artistas/banda nacionais Nelson Freitas, HMB e Fernando Daniel. As marchas desfilam no dia 28 a partir das 21 horas.

Imagens de Fernando Pessoa, Mahatma Gandhi, John Lennon, Mona Lisa, Freddie Mercury e outros serviram de base à criação de composições feitas a partir de latas que vão decorar 20 portas e algumas janelas localizadas na rua entre o Largo do Poço e a Casa da Cultura de Câmara de Lobos, substituindo imagens antigas que lá foram colocadas há cerca de um ano. O projecto inicial de decoração foi pensado para ficar apenas durante as Festas de São Pedro, mas dado o sucesso e o impacto positivo na promoção da cidade, as decorações estenderam-se no tempo, sendo renovadas anualmente.

As novas obras começaram a ser colocadas nas portas no sábado. O projecto do Teatro Metaphora para este ano inclui ainda uma instalação em jeito de cobertura com candeeiros feitos de garrafas, garrafões e jantes de bicicleta, revelou o director do grupo, explicando que este ano usaram cerca de 15 mil latas para os novos trabalhos e que a parte da instalação com o vidro deverá ser montada na amanhã à noite ou na quarta-feira.

Desde Dezembro que o grupo está a trabalhar, são cerca de 25 elementos, com diferentes graus de participação, que vão dando forma às imagens que depois certamente serão partilhadas nas redes sociais, um pouco à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores. Algumas serão reutilizadas em outros espaços.

“As pessoas às vezes não conseguem descortinar o trabalho que dá”, disse José António Barros, falando de horas e horas dedicadas ao projecto, um pouco como uma toalha de bordado Madeira que vai sendo feita com paciência e empenho. O projecto artístico, diz, acaba por ser também um alerta em termos ambientais.

O Teatro Metaphora é uma das instituições que participam nas intervenções de rua, iniciadas na edição das Festas de São Pedro de 2015, e que segundo a autarquia têm vindo a afirmar-se como um atractivo com grande potencial de captação de visitantes. As outras são a Casa do Povo de Câmara de Lobos, a intervir na área compreendida entre o Largo do Poço e a Capela de Nossa Senhora da Conceição; a Confraria do Santíssimo, que ficou com o Largo do Poço; o grupo Império da Ilha, responsável por dar nova vida à Rua da Carreira e Caminho da Trincheira; os Centros Comunitários Municipais, a decorar a Promenade junto ao parque de estacionamento; os Centros Sociais e Paroquiais de Santa Cecília, Carmo e Encarnação, que ficaram com o resto da rua a partir da Casa da Cultura e com a Rua da Alegria; e o Centro de Actividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, que vai trabalhar o Largo da Capela de Nossa Senhora da Conceição.

Como referido, este ano a componente artística foi reforçada com a presença de Paulo Sérgio BEJu e Andorinha. Os dois artistas vão explorar a área confinante com a Casa da Cultura, na Rua São João de Deus. Vão combinar a intervenção de rua com uma exposição.