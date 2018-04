Mais 818 pessoas em programas de emprego

Desde o início do ano, “818 pessoas” iniciaram programas de emprego do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), disse a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, numa sessão de boas-vindas a novos desempregados que estão em programa de emprego. Neste encontro, foram prestadas palavras de esclarecimento, mas também de responsabilização, para que as pessoas “percebam que estão a ter uma grande oportunidade” a nível profissional.

No total, o Instituto de Emprego possui 14 programas de emprego, sendo que há uma média de 200 aprovações por mês. Na sessão, Rita Andrade sublinhou a importância de estes desempregados darem o seu melhor nos programas em que estão inseridos, exemplificando que 40% dos participantes de programas acabam por ficar contratados. “Nós, de certa forma, já fizemos a nossa parte que foi chegar à aprovação e ao início do programa que eles já estão a realizar. Agora, eles têm de dar o seu melhor”.

Na sessão, Pedro Spínola, jovem que frequenta o programa Projovem, aproveitou a ocasião para partilhar a sua visão sobre a necessidade de se valorizar mais as aptidões académicas das pessoas que concorrem aos programas do IEM. “Gastamos imenso dinheiro em propinas, passamos imenso tempo a estudar, a melhorar e a aprender e não é de todo justo que pessoas formadas se ‘verguem’ a um ordenado que é igual ao de uma pessoa que não tem habilitações, não descorando, de todo, o quão é difícil é fazer qualquer trabalho”, sublinhou o licenciado que trabalha de momento na área de Relações Públicas numa unidade hoteleira.