Mais 5 renúncias na Junta

Vai de mal a pior a situação interna na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, agravada com mais cinco renúncias, duplicando assim as desistências no seio da maioria RB1 em apenas meio ano de mandato.

O descalabro iminente foi motivado pela electrizante última Assembleia de Freguesia, realizada na passada sexta-feira à noite, sessão que terá acabando com insultos e ameaças alegadamente proferidos pelo presidente da Junta, Marco Martins.

Consequência de mais esta conturbada reunião, a primeira após a repetição da eleição e consequente auto de instalação dos dois órgãos autárquicos – Executivo e Assembleia Municipal – ocorridos três dias antes para corrigir a ilegalidade que perdurava desde Outubro, sobe para dez os pedidos de renúncia ao mandato por quem integrou a lista RB1. A continuidade da Junta está agora ‘presa por um fio’.

Diz quem esteve presente que o ‘chumbo’ à proposta de primeira Revisão ao Orçamento ficou a dever-se a uma rubrica a rondar os 7.500 euros para pagar salários inerentes à dispensa do exercício parcial da actividade profissional, que o presidente da Junta tem feito questão de aproveitar na totalidade (36 horas por mês).

A assistir de perto a esta Assembleia, além de Ricardo Nascimento e quase todo o executivo municipal, também o advogado Ricardo Vieira voltou a marcar presença, juntamente com outros apoiantes do RB1 conotados com o CDS. Ainda de acordo com uma fonte, agentes da polícia à paisana também passaram pelo local.

O alegado descontrolo emocional do presidente da Junta, sempre que contrariado, mais do que dar azo a sérios conflitos, é apontada como a razão para ter duplicado as renuncias na Assembleia de Freguesia – composta por 13 mandatos: 9 RB1 e 4 PSD.

Uma das renúncias já havia sido previamente comunicada – da autarca que havia faltado à sessão extraordinária por ter ficado retida em Lisboa – razão pela qual foi já substituída nesta sessão, que registou duas ausências, ambas da lista RB1.

Apesar da forma ordeira e até consensual – aprovação unanime da prestação de contas de 2017 – registada no início, tal não desmotivou um autarca da maioria a concretizar o pedido de renúncia ao mandato. Estava consumada nova ‘baixa’.

O aparente ‘estado de graça’ terminou com a discussão e votação ao inventário de bens. Que apesar de aprovado por maioria, teve três votos contra da ‘ala contestatária’ do RB1.

Entretanto o nervosismo começava a tomar conta do presidente da Junta quando a ex-presidente da Assembleia questionou e exigiu que fosse apresentada a prova das cinco renúncias dos eleitos que declinaram assumir o mandato em Outubro. Só depois de muita insistência, o nosso interlocutor assegura que os documentos apresentados (todos com a mesma data) não tinham carimbo de entrada nos serviços administrativos da Junta.

O ‘estado de sítio’ viria a tomar conta da Assembleia no penúltimo ponto da ordem de trabalhos, a 1ª revisão ao Orçamento. A constatação ao que alguns classificam de “salário encapotado”, não só foi criticada pela oposição PSD e por parte (3) da maioria RB1, como foi reprovada por estes. A votação fez instalar o caos e a revolta de Marco Martins, que não terá poupado nos adjectivos a quem lhe fez frente. O ambiente insustentável resultou em mais três pedidos de renúncia de mandato. Desta vez nem a ex-presidente da Assembleia nem a ex-secretária do Executivo, resistiram ao ‘ataque’.

Consta que agora já só sobrevivem os candidatos indicados pelo CDS, na lista do RB1.

O DIÁRIO procurou obter esclarecimentos do presidente da Junta, mas manteve-se incontactável.