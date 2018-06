Mais 400 marcham pelos 600 anos do Porto Santo

É, sem sombra de dúvidas, o maior cartaz turístico e de animação que a ilha tem e que a autarquia sabe fazer e quer continuar a fazê-lo da melhor forma.

Além das novidades deste ano, sobretudo na área ambiental e de segurança, o prato forte é sempre e vai ser sempre (a noite mágica) de 23 para 24 de Junho.

É nesta noite que os porto-santenses e todos aqueles que visitam a ilha ensejam que as marchas saiam à rua, para ver e ouvir os mais de 400 figurantes que dão tudo para que as festas de São João e do Concelho sejam um sucesso.

Este ano são cinco as marchas: quatro adultas (Campo de Cima, Campo de Baixo, Camacha e Cidade) e mais a marcha infantil.

Campo de Baixo vai apresentar ‘Povoamento’

Assim, pelas marchas de Campo de Baixo e Campo de Cima, a responsável é Noélia Câmara, que começou por adiantar ao DIÁRIO, que o tema é o ‘Povoamento’: “Fala de como povoaram o Porto Santo, como os responsáveis decidiram como colonizar a ilha dourada”.

A Marcha do Campo de Baixo, tem “102 elementos e as cores dos vestidos são o cinza, o azul, beije e o dourado”.

Campo de Cima vai mostrar

a ‘Sobrevivência’

Já no que concerne à marcha do Campo de Cima, Noélia Camara disse que o tema é ‘Sobrevivência’, e evoca as dificuldades que os porto-santenses tinham em outros tempos e a forma encontrada para conseguir ultrapassar essas mesmas dificuldades.

Também naqueles tempos difíceis, “os porto-santenses utilizaram a pinturas e o barro para fazerem presépios para vender depois para fora da ilha”.

Esta marcha “tem cerca de 70 elementos e cores predominantes são o verde, amarelo e castanho”, revelou a responsável.

Marcha da Cidade vai evocar ‘Cristóvão Colombo’

No que respeita à marcha da cidade, uma das responsáveis, Carmo Freitas, disse ao DIÁRIO que o tema é ‘Cristóvão Colombo’.

E explicou: “A nossa intenção foi tentar mostrar um pouco a época do navegador e as consequências dessa mesma época e do próprio de Cristóvão Colombo”. Esta época foi a “época áurea do açúcar, da arte flamenga, e vamos dar a conhecer também como Colombo conheceu a Filipa, e por último o tempo em que ele esteve no Porto Santo, mostrando as cartas náuticas”.

A responsável pela Marcha da Cidade revelou: “Estas marchas vão ter muitas materiais da ilha, por exemplo, os arcos vão ser de tamargueira. Os elementos que compõem esta marcha chegam às 90 pessoas”.

Marcha da Camacha retratará ‘Profeta - Fernão Nunes’

No que toca à Marcha da Camacha, falou a responsável Nádia Brito, que começou por dizer que “o tema é ‘Profeta’, e explicou que foi devido ao profeta Fernão Nunes, - algo que consta na História - que os locais adquiriram a alcunha ‘Profeta’. Segundo a lenda, “Fernão Nunes e sua sobrinha enganavam o povo do Porto Santo, fazendo umas falsas profecias, na capela de Graça, e faziam acreditar que previam o futuro, ambos aproveitaram-se da boa vontade do povo e pediam em troca dinheiro para promover os tais encontros na capela da Graça”. Nádia Brito acrescenta: “Fernão e sua sobrinha foram descobertos e presos”.

Esta marcha da Camacha “tem 95 marchantes, a cores e os seus adereços foram baseados nos 600 anos da nossa descoberta”.

Marcha Infantil pela ‘Descoberta’ é a primeira a desfilar

Por fim, a marcha dos infantis, que este ano vai dar ainda mais cor e magia à noite de 23 para 24 de Junho nas principais artérias da cidade da ilha dourada.

Uma das responsáveis é Débora Melim que revelou que a Marcha Infantil leva como tema ‘As Descobertas’.

E explicou: “A Descoberta foi efectivamente a porta que se abriu para os Descobrimentos Portugueses, um Porto Santo para os navegadores que aportaram à nossa ilha, um Porto Santo para os frades que naufragaram e encontraram esta ilha para salvação,

“Também foi a inspiração de novas descobertas para novos territórios, que foi idealizada aqui no Porto Santo, foi daqui que os navegadores viram a sombra da Madeira, foi aqui que Colombo planeou as suas viagens... é assim que vamos abrir as marchas de 2018”, disse Débora Melim.

A responsável disse ainda que a Marcha Infantil “leva 70 crianças”. “Ensaiámos durante um mês e estamos ansiosos para desfilar”.

Num total de cinco marchas, estas mais de 400 pessoas vão dar o seu máximo para que este desfile decorra da melhor maneira nas principais artérias da cidade do Porto Santo, para que as Festas do Concelho sejam mais uma vez um grande cartaz turístico, que continue a levar o nome da ilha do Porto Santo além-fronteiras.