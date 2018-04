Mais 33% de apoio ao gasóleo colorido

O Governo Regional irá reforçar a verba destinada à compra do gasóleo colorido que é utilizado pelos pescadores e armadores da Região. Ao todo será um acréscimo no auxílio na ordem dos 33% para todas as embarcações de pesca registadas na Madeira e que se traduzem 10 cêntimos por litro.

Após o investimento realizado em várias infraestruturas piscatórias da Região que favorecem a actividade, o executivo entendeu ser esta a forma de contribuir para fortalecer um sector que registou recordes no último ano.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas este é um sector que não poderia ser esquecido. “Sabemos da dificuldade que muitos pescadores e armadores têm na sua actividade e esta é uma forma de ajudar os profissionais a terem mais algum rendimento. É isso que o Governo Regional se comprometeu e é isso que será feito”, garante ao Humberto Vasconcelos adiantando que este apoio será concedido em breve até porque já há embarcações na safra do atum. O governante lembrou igualmente as negociações “difíceis mas positivas” alcançadas em algumas quotas o que irá permitir mais receita aos pescadores.