Mais 3.615 declarações de IRS submetidas

O prazo para todos os contribuintes entregarem a declaração de Imposto do Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) relativa aos rendimentos auferidos no ano passado terminou no dia 2 de Junho. Na Região e de acordo com os dados da Autoridade Tributária até aquela data foram submetidas 109.139 declarações pela Internet, o único suporte, pela primeira vez, possível para a entrega do imposto.

Um número superior ao registado no ano passado. Em 2017, o número de declarações submetidas ficou-se pelas 105.524. Houve, por isso, um aumento de 3.615 declarações.

A nível de reembolsos deu-se, naturalmente, uma subida face a 2017. Este ano foram reembolsados 62.722 contribuintes (e/ou agregados) da Região, num montante global de mais de 61 milhões de euros. Já o número de sujeitos passivos que vão ter de ressarcir o Fisco ficou-se pelos 13.451. Vão devolver perto de 18 milhões de euros à Fazenda Pública, até ao dia 31 de Agosto.

A nível de declarações nulas, isto é, aqueles que não recebem nem pagam qualquer montante, foram apurados 32.966.

30 mil

Em relação a 2017 o número de declarações submetidas, reembolsos pagos e montantes a devolver ao Fisco, aumentaram significativamente. Vejamos: no ano passado foram ressarcidos 58.753 contribuintes, tendo o valor emitido ultrapassado os 56 milhões de euros. 11.893 sujeitos passivos devolveram 13,6 milhões de euros e 34.878 apresentaram declarações de IRS nulas.

Em suma, deu-se, na campanha deste ano do IRS, um aumento de 4,3 milhões de euros nos reembolsos emitidos pela Autoridade Tributária, a grande maioria já liquidada, e registou-se, também, um aumento de 4,2 milhões das verbas devolvidas pelos contribuintes à Administração Fiscal. No que toca a declarações nulas verificou-se um decréscimo de 1.912 impressos, face a 2017.

Este ano, o preenchimento automático da declaração de IRS foi alargado a 60% dos agregados familiares (cerca de três milhões a nível nacional), ao chegar aos trabalhadores por conta de outrem com dependentes a cargo, quando no ano passado apenas estava disponível para pensionistas e trabalhadores sem dependentes a cargo.

Este ano 30 mil contribuintes com residência fiscal na Madeira pediram apoio aos diversos serviços de finanças existentes na Região, incluindo o da Loja do Cidadão, para procederem ao preenchimento.